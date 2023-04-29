Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Ижевске стал известен состав представленных на Доске почёта горожан и трудовых коллективов.

15:12, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске стал известен состав представленных на Доске почёта горожан и трудовых коллективов.
15:12, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Доска Почета
Фото: ИА «Сусанин»
54
0

Всего на конкурс было подано 16 заявок от граждан и 18 от трудовых коллективов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлены горожане и трудовые коллективы, которые будут занесены на Доску почёта уже в этом году. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

На конкурс по зачислению на городскую Доску почёта было подано 18 заявок от граждан и 18 заявок от трудовых коллективов. Из них было отобрано 14 и 6 заявок соответственно.

На Доску почёта занесут следующих граждан:

·         преподаватель ДШИ №2 имени П. И. Чайковского Елена Ажгибицева;

·         монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха ООО «ИРЗ-Связь» Елена Андреева;

·         преподаватель ДШИ №13 Светлана Артюшков;

·         педагог дополнительного образования Центра клубов «Мегаполис» Наталия Ахкамиева;

·         кондуктор троллейбусного парка №2 МУП «ИжГорЭлектроТранс» Елена Бонькина;

·         ведущий инженер технического отдела ООО «Новый дом» Евгений Васильев;  

·         заместитель директора филиала по экономике и финансам филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Сергей Васильев;

·         начальник сборочно-монтажного цеха АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Рамиль Занчурин;

·         монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха АО «Ижевский мотозавод «Асион-холдинг» Ольга Кедрова;

·         начальник Отдела дошкольного образования управления образования администрации города Ижевска Татьяна Лизунова;

·         инструктор по физической культуре Детского сада №258 Олег Нефедов;

·         медицинская сестра оториноларингологического отделения ГКБ №7 Дания Николаева;

·         преподаватель ДШИ №9 Голчачак Нуриева;

·         врач-судебно-медицинский эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы Николай Сумин.

На Доске почёта представлены также трудовые коллективы:

·         «Электрические сети Удмуртии»;

·          «АСПЭК-Интерстрой»;

·         Центр подростковых клубов «Пульс»;

·         Лингвистический лицей № 25;

·         АО «Парки Ижевска»;

Детская школа искусств №1 им. Г. А. Корепанова.

15:12, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Доска Почета