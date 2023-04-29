В Ижевске стал известен состав представленных на Доске почёта горожан и трудовых коллективов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлены горожане и трудовые коллективы, которые будут занесены на Доску почёта уже в этом году. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

На конкурс по зачислению на городскую Доску почёта было подано 18 заявок от граждан и 18 заявок от трудовых коллективов. Из них было отобрано 14 и 6 заявок соответственно.

На Доску почёта занесут следующих граждан:

· преподаватель ДШИ №2 имени П. И. Чайковского Елена Ажгибицева;

· монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха ООО «ИРЗ-Связь» Елена Андреева;

· преподаватель ДШИ №13 Светлана Артюшков;

· педагог дополнительного образования Центра клубов «Мегаполис» Наталия Ахкамиева;

· кондуктор троллейбусного парка №2 МУП «ИжГорЭлектроТранс» Елена Бонькина;

· ведущий инженер технического отдела ООО «Новый дом» Евгений Васильев;

· заместитель директора филиала по экономике и финансам филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Сергей Васильев;

· начальник сборочно-монтажного цеха АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Рамиль Занчурин;

· монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха АО «Ижевский мотозавод «Асион-холдинг» Ольга Кедрова;

· начальник Отдела дошкольного образования управления образования администрации города Ижевска Татьяна Лизунова;

· инструктор по физической культуре Детского сада №258 Олег Нефедов;

· медицинская сестра оториноларингологического отделения ГКБ №7 Дания Николаева;

· преподаватель ДШИ №9 Голчачак Нуриева;

· врач-судебно-медицинский эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы Николай Сумин.

На Доске почёта представлены также трудовые коллективы:

· «Электрические сети Удмуртии»;

· «АСПЭК-Интерстрой»;

· Центр подростковых клубов «Пульс»;

· Лингвистический лицей № 25;

· АО «Парки Ижевска»;

Детская школа искусств №1 им. Г. А. Корепанова.