В Ижевске стал известен состав представленных на Доске почёта горожан и трудовых коллективов.

Всего на конкурс было подано 16 заявок от граждан и 18 от трудовых коллективов.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлены горожане и трудовые коллективы, которые будут занесены на Доску почёта уже в этом году. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
На конкурс по зачислению на городскую Доску почёта было подано 18 заявок от граждан и 18 заявок от трудовых коллективов. Из них было отобрано 14 и 6 заявок соответственно.
На Доску почёта занесут следующих граждан:
· преподаватель ДШИ №2 имени П. И. Чайковского Елена Ажгибицева;
· монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха ООО «ИРЗ-Связь» Елена Андреева;
· преподаватель ДШИ №13 Светлана Артюшков;
· педагог дополнительного образования Центра клубов «Мегаполис» Наталия Ахкамиева;
· кондуктор троллейбусного парка №2 МУП «ИжГорЭлектроТранс» Елена Бонькина;
· ведущий инженер технического отдела ООО «Новый дом» Евгений Васильев;
· заместитель директора филиала по экономике и финансам филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Сергей Васильев;
· начальник сборочно-монтажного цеха АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Рамиль Занчурин;
· монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха АО «Ижевский мотозавод «Асион-холдинг» Ольга Кедрова;
· начальник Отдела дошкольного образования управления образования администрации города Ижевска Татьяна Лизунова;
· инструктор по физической культуре Детского сада №258 Олег Нефедов;
· медицинская сестра оториноларингологического отделения ГКБ №7 Дания Николаева;
· преподаватель ДШИ №9 Голчачак Нуриева;
· врач-судебно-медицинский эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы Николай Сумин.
На Доске почёта представлены также трудовые коллективы:
· «Электрические сети Удмуртии»;
· «АСПЭК-Интерстрой»;
· Центр подростковых клубов «Пульс»;
· Лингвистический лицей № 25;
· АО «Парки Ижевска»;
Детская школа искусств №1 им. Г. А. Корепанова.