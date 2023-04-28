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Жителя Ижевска арестовали по подозрению в изнасиловании

17:45, 28 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Ижевска арестовали по подозрению в изнасиловании
17:45, 28 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#изнасилование
Фото: ИА «Сусанин»
220
0

Злоумышленник угрожал женщине ножом.

Ижевск. Удмуртия. 40-летний житель Ижевска задержан по подозрению в изнасиловании с применением угроз. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что 12 апреля текущего года подозреваемый отдыхал в кругу знакомых в СНТ «Буммашевец-1». В компании также находилась 39-летняя потерпевшая. Мужчина употреблял алкоголь. Оставшись наедине с женщиной, подозреваемый приставил ей к горлу нож, после чего изнасиловал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Злоумышленник помещён под стражу.

17:45, 28 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#изнасилование