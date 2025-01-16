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Серийного убийцу из Московской области задержали, спустя 22 года

14:16, 16 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Серийного убийцу из Московской области задержали, спустя 22 года
14:16, 16 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
32
0
#серийный убийца\n#Москва\n#происшествия\n#изнасилование
Источник фото: пресс-служба Следственного комитета России
32
0

Он уже признался в убийстве и изнасиловании четырех девушек.

Москва. Серийного убийцу из Московской области задержали, спустя 22 года после совершения преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2002 году обвиняемый совершил четыре убийства, сопряжённых с изнасилованием. Он нападал на девушек в темное время суток, лишал их возможности сопротивляться, насиловал, после чего убивал. Одной из его жертв стала абитуриентка московского колледжа, которую злоумышленник убил в лесопарке в городе Подольске. Второе и третье нападение произошло в один день в центральном городском парке Пушкина, а четвертое преступление – недалеко от студенческого общежития в Химках. Тогда он напал на студентку Московского государственного института культуры из Республики Перу. После убийства иностранки, обвиняемый уехал обратно в Новосибирскую область.

Раскрыть преступления, спустя долгие годы, рабочей группе удалось при изучении архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах молодых девушек. Были установлены биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области, что послужило основанием для возобновления расследования и его задержания.

На допросе мужчина признался и рассказал о деталях совершенных им убийств. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской области и других субъектов России.

14:16, 16 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
32
0
#серийный убийца\n#Москва\n#происшествия\n#изнасилование