Москва. Серийного убийцу из Московской области задержали, спустя 22 года после совершения преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2002 году обвиняемый совершил четыре убийства, сопряжённых с изнасилованием. Он нападал на девушек в темное время суток, лишал их возможности сопротивляться, насиловал, после чего убивал. Одной из его жертв стала абитуриентка московского колледжа, которую злоумышленник убил в лесопарке в городе Подольске. Второе и третье нападение произошло в один день в центральном городском парке Пушкина, а четвертое преступление – недалеко от студенческого общежития в Химках. Тогда он напал на студентку Московского государственного института культуры из Республики Перу. После убийства иностранки, обвиняемый уехал обратно в Новосибирскую область.

Раскрыть преступления, спустя долгие годы, рабочей группе удалось при изучении архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах молодых девушек. Были установлены биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области, что послужило основанием для возобновления расследования и его задержания.

На допросе мужчина признался и рассказал о деталях совершенных им убийств. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской области и других субъектов России.