Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили местного жителя за изнасилование малолетней, произошедшее 12 лет назад. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

В декабре 2012 года ранее судимый 39-летний обвиняемый встретил в подъезде своего дома 13-летнюю потерпевшую и изнасиловал её. Также он совершил в отношении девочки сексуальное насилие.

Преступления были раскрыты спустя 10 лет. Уголовное дело тщательно изучили в отделе криминалистики, приняли решение о проведении молекулярно-генетической экспертизы, позволившей установить подсудимого.

В ходе судебного заседания мужчина не признал вину.

Суд отправил обвиняемого в колонию строгого режима на 19 лет.