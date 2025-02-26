В 2012 году он изнасиловал малолетнюю.
Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили местного жителя за изнасилование малолетней, произошедшее 12 лет назад. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.
В декабре 2012 года ранее судимый 39-летний обвиняемый встретил в подъезде своего дома 13-летнюю потерпевшую и изнасиловал её. Также он совершил в отношении девочки сексуальное насилие.
Преступления были раскрыты спустя 10 лет. Уголовное дело тщательно изучили в отделе криминалистики, приняли решение о проведении молекулярно-генетической экспертизы, позволившей установить подсудимого.
В ходе судебного заседания мужчина не признал вину.
Суд отправил обвиняемого в колонию строгого режима на 19 лет.
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