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Бердский маньяк обжаловал пожизненный приговор

15:31, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Бердский маньяк обжаловал пожизненный приговор
15:31, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
29
0
#Верховный суд России\n#серийный убийца\n#изнасилование\n#происшествия
Источник фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
29
0

Серийный убийца и насильник настаивает на пересмотре решения.

Москва. Бердский маньяк обжаловал пожизненный приговор. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Согласно обвинительному приговору, Михаил Юдин был осужден за 5 убийств, а также 23 разбойных нападения и изнасилования женщин. Теперь он настаивает на пересмотре решения.

Жалоба уже поступила в Верховный суд. Материал прошел регистрацию, но заседание пока не назначено. В картотеке дел Верховного суда сведения о жалобе Бердского маньяка также не отображаются.

15:31, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
29
0
#Верховный суд России\n#серийный убийца\n#изнасилование\n#происшествия