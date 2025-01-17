Москва. Бердский маньяк обжаловал пожизненный приговор. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Согласно обвинительному приговору, Михаил Юдин был осужден за 5 убийств, а также 23 разбойных нападения и изнасилования женщин. Теперь он настаивает на пересмотре решения.

Жалоба уже поступила в Верховный суд. Материал прошел регистрацию, но заседание пока не назначено. В картотеке дел Верховного суда сведения о жалобе Бердского маньяка также не отображаются.