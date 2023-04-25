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Жителя Балезинского района обвиняют в незаконном отстреле лося на территории заказника

14:21, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Балезинского района обвиняют в незаконном отстреле лося на территории заказника
14:21, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#охота\n#Лоси\n#животные\n#суд
Фото: unsplash.com (Shivam Kumar)
81
0

Региональному Минприроды причинен ущерб на сумму 80 тыс. рублей.

Балезино. Удмуртия. 56-летнего жителя Балезинского района ждет суд по обвинению в незаконном отстреле лося. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По установленным данным, в декабре 2021 года 56-летний мужчина находился на особо охраняемой природной территории — заказнике «Кепский». Злоумышленник не имел права на охоту, но в 100 м от дороги Игра-Глазов незаконно застрелил лося. После этого он разделал тушу топором на части, которые сложил в багажник своего автомобиля. 

Таким образом он нанес Минприроды ущерб на сумму 80 тыс. рублей. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г» части 1 статьи 258 УК России («Незаконная охота на особо охраняемой территории с причинением крупного ущерба»). 

Обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме. Дело направлено в суд. За совершенное преступление мужчину могут лишить свободы на срок до 2 лет. 

14:21, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#охота\n#Лоси\n#животные\n#суд