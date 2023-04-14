Спасатели борются с ландшафтным пожаром между деревнями Старый и Новый Чультем по Сарапульскому тракту

Завьялово. Удмуртия. По Сарапульскому тракту горит сухая трава. Точка возгорания находится между деревнями Старый и Новый Чультем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Горит сухая трава и кустарники. Порывистый ветер способствует быстрому охвату огнём новых территорий. Спасателям удалось отстоять населённый пункт. Однако борьба с пламенем, подходящим к жилым домам, продолжается.

В тушении задействовано всё необходимое, в том числе инженерная техника и квадроциклы.

«В республике установилась погода, которая благоприятствует развитию ландшафтных пожаров. Любой окурок или маленькая искра способны сейчас оставить без жилья сотни людей», — предупреждают спасатели.

Напомним, в Камбарском районе близ реки Буй вновь обнаружены новые очаги горения сухой травы.