Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Спасатели борются с ландшафтным пожаром между деревнями Старый и Новый Чультем по Сарапульскому тракту

13:40, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Спасатели борются с ландшафтным пожаром между деревнями Старый и Новый Чультем по Сарапульскому тракту
13:40, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
331
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ландшафтный пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
331
0

Распространению огня способствует сильный ветер. 

Завьялово. Удмуртия. По Сарапульскому тракту горит сухая трава. Точка возгорания находится между деревнями Старый и Новый Чультем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 

Горит сухая трава и кустарники. Порывистый ветер способствует быстрому охвату огнём новых территорий. Спасателям удалось отстоять населённый пункт. Однако борьба с пламенем, подходящим к жилым домам, продолжается. 

В тушении задействовано всё необходимое, в том числе инженерная техника и квадроциклы. 

«В республике установилась погода, которая благоприятствует развитию ландшафтных пожаров. Любой окурок или маленькая искра способны сейчас оставить без жилья сотни людей», — предупреждают спасатели. 

Напомним, в Камбарском районе близ реки Буй вновь обнаружены новые очаги горения сухой травы. 

13:40, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
331
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ландшафтный пожар