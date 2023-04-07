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В Сарапуле возобновляет работу социальное такси

12:10, 07 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле возобновляет работу социальное такси
12:10, 07 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#соцподдержка
Фото: ИА «Сусанин»
78
0

Услуга будет предоставляться ветеранам, инвалидам и гражданам, лечащихся гемодиализом.

Сарапул. Удмуртия. Социальное такси республиканского центра соцобслуживания населения возобновляет работу в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба сарапульской администрации.

Услугами социального такси могут воспользоваться участниками Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и лечащиеся гемодиализом. Заказ нужно делать не позднее, чем за сутки. Необходимо обращаться по телефону 4-67-99 или по адресу: улица Дальняя, 41а.

Такси работает с понедельника по четверг с 08:00 по 17:00, в пятницу — до 16:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и справку медсанэкспертизы.

12:10, 07 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#соцподдержка