В Сарапуле возобновляет работу социальное такси

Сарапул. Удмуртия. Социальное такси республиканского центра соцобслуживания населения возобновляет работу в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба сарапульской администрации.

Услугами социального такси могут воспользоваться участниками Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и лечащиеся гемодиализом. Заказ нужно делать не позднее, чем за сутки. Необходимо обращаться по телефону 4-67-99 или по адресу: улица Дальняя, 41а.

Такси работает с понедельника по четверг с 08:00 по 17:00, в пятницу — до 16:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и справку медсанэкспертизы.