У здания ижевской администрации с 6 апреля начинаются репетиции народного хора

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начинаются репетиции народного хора, который выступит в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Репетиции будут проходить каждый четверг, начиная с 6 апреля, у здания администрации Ижевска. Начало в 19:00. Генеральная репетиция пройдут вечером 8 мая на набережной Ижевского пруда.

Народный хор появился в Удмуртии в 2021 году. Инициатором выступил Совет отцов Удмуртии.

«В этом году мы не будем ограничивать участников по половому и территориальному признаку и приглашаем присоединиться к хору жён, матерей, сестер, дочерей. Причём с удовольствием ждём на Набережной Ижевского пруда «народных» артистов со всей Удмуртской Республики. Мы будем петь в поддержку тех ребят, кто сейчас на передовой защищает интересы нашего государства», — рассказал председатель регионального Совета отцов Дмитрий Чистяков.

В День Победы хор исполнит песни военных лет «Священная война», «Катюша», «Казаки», «Несокрушимая».

Напомним, Хор отцов и сыновей, прошедший 9 мая 2022 года в Ижевске, собрал 5 тыс. участников и зрителей.