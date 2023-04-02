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В Сарапульском районе стартовал раздельный сбор отходов

15:00, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Сарапульском районе стартовал раздельный сбор отходов
15:00, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
65
0
#отходы\n#мусор\n#полигон
Фото: пресс-служба регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии
65
0

В районном центре установлены спецбаки для сбора пластика, стекла, металла, тетрапака.

Сигаево. Удмуртия. В районном центре Сарапульского района приступили к раздельному сбору бытовых отходов.  Об этом сообщила администрация Сарапульского района в соцсетях. 

В Сигаево по двум адресам, на улице Трудовая,1 и Трудовая, 5 установлены специальные баки для сбора пластика, стекла, металла, тетрапака. Сдавать можно одновременно несколько видов вторресурсов: пластик с маркировкой 1,2,4, плотные пакеты, алюминиевые банки, тетрапак, стекло.

Вторичное сырьё отправляют на сортировочную станцию, которая находится на территории полигона по Нылгинскому тракту. Уже там его формируют под нужды заводов-переработчиков.

 

15:00, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
65
0
#отходы\n#мусор\n#полигон