В Сарапульском районе стартовал раздельный сбор отходов

Сигаево. Удмуртия. В районном центре Сарапульского района приступили к раздельному сбору бытовых отходов. Об этом сообщила администрация Сарапульского района в соцсетях.

В Сигаево по двум адресам, на улице Трудовая,1 и Трудовая, 5 установлены специальные баки для сбора пластика, стекла, металла, тетрапака. Сдавать можно одновременно несколько видов вторресурсов: пластик с маркировкой 1,2,4, плотные пакеты, алюминиевые банки, тетрапак, стекло.

Вторичное сырьё отправляют на сортировочную станцию, которая находится на территории полигона по Нылгинскому тракту. Уже там его формируют под нужды заводов-переработчиков.