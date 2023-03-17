В Ижевске запустят проект помощи женщинам, которые не могут забеременеть

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запускают проект помощи женщинам, которые долго не могут забеременеть или имеют диагноз «бесплодие». Об этом сообщает организатор мероприятия — региональная общественная организация «Центр поддержки семьи и детей «Тёплый дом».

В рамках проекта девушки с репродуктивными трудностями смогут бесплатно получить психологическую помощь в Ижевске. Чтобы реализовать задумку, психологи «Тёплого дома» проводят исследование эмоционального состояния женщины, которая лечит бесплодие. Также они пытаются понять, нужна ли ей психологическая помощь.

Жительницы Удмуртии в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие репродуктивные трудности, могут стать участницами этого исследования. Такая помощь в проекте также будет полезна и самим женщинам: они получат уникальные материалы самоанализа и самопомощи от перинатального психолога, а также поговорят с другими психологами и поучаствуют в групповой психотерапии.

Чтобы стать частью этого проекта, нужно написать слово «Исследование» в сообщения группы «Тёплый дом» в соцсети «ВКонтакте» или руководителю проекта — перинатальному психологу Ольге Блиновой.