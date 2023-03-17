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В Ижевске запустят проект помощи женщинам, которые не могут забеременеть

17:15, 17 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске запустят проект помощи женщинам, которые не могут забеременеть
17:15, 17 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
835
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#женщины\n#помощь\n#психология\n#проект\n#исследования
Фото: elements.envato.com (LightFieldStudios)
835
0

Жительницы региона могут принять участие в исследовании психологов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запускают проект помощи женщинам, которые долго не могут забеременеть или имеют диагноз «бесплодие». Об этом сообщает организатор мероприятия — региональная общественная организация «Центр поддержки семьи и детей «Тёплый дом». 

В рамках проекта девушки с репродуктивными трудностями смогут бесплатно получить психологическую помощь в Ижевске. Чтобы реализовать задумку, психологи «Тёплого дома» проводят исследование эмоционального состояния женщины, которая лечит бесплодие. Также они пытаются понять, нужна ли ей психологическая помощь.

Жительницы Удмуртии в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие репродуктивные трудности, могут стать участницами этого исследования. Такая помощь в проекте также будет полезна и самим женщинам: они получат уникальные материалы самоанализа и самопомощи от перинатального психолога, а также поговорят с другими психологами и поучаствуют в групповой психотерапии.

Чтобы стать частью этого проекта, нужно написать слово «Исследование» в сообщения группы «Тёплый дом» в соцсети «ВКонтакте» или руководителю проекта — перинатальному психологу Ольге Блиновой.

17:15, 17 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
835
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#женщины\n#помощь\n#психология\n#проект\n#исследования