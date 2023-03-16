Более 50 ижевчан купили у мошенников огнетушители по завышенным ценам

Ижевск. Удмуртия. Трое жителей Ижевска заставляли горожан покупать дорогие огнетушители. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в 2021 году один из членов преступной группы обходил квартиры, чтобы найти пенсионеров. Мужчина представлялся сотрудником пожарной службы и рассказывал, что жильцы обязаны хранить огнетушители в своих квартирах, иначе рискуют получить штраф.

Чтобы доказать свои слова, обвиняемый звонил соучастнице, которая представлялась диспетчером пожарной службы. Девушка подтверждала слова злоумышленника, после чего он настаивал на покупке огнетушителей и угрожал штрафом. В результате люди покупали приборы по завышенным ценам.

Еще один член группы — 37-летний мужчина руководил действиями соучастников, покупал сбываемый товар и распределял доходы.

По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, от действий ижевчан 1985 и 1996 годов рождения и их знакомой 1991 года рождения пострадали более 50 человек, большинство из которых пенсионеры и инвалиды. В сумме злоумышленники похитили у людей 494 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой»).

В ходе следствия на банковские счета обвиняемых, на которых хранится более миллиона рублей, наложили арест. Уголовное дело направили в суд.