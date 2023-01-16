Жительнице Кеза, державшей детей на цепи, отказали в восстановлении родительских прав

Ижевск. Удмуртия. Жительнице Кеза суд отказал в восстановлении родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Кезского районного суда.

Родительских прав женщину лишили в конце сентября 2021 года. Своих детей 2011 и 2013 года рождения муть систематически избивала, применяла пытки: держала на холоде, сажала на цепь во дворе. За жестокое обращение с детьми женщину осудили.

В октябре 2022 года нерадивая мать подала иск к управлению соцзащиты при министерстве социальной политики и труда Удмуртии. Женщина мотивировала иск снятием судимости.

«В настоящее время она осознала свое поведение, отношение к воспитанию детей, наблюдалась клиническим психологом в течение длительного времени, регулярно посещала своих детей, поддерживала с ними общение. Желает сама воспитывать детей», — говорится в сообщении.

Суд допросил свидетелей и специалистов, которые отметили, что с момента лишения прав прошло мало времени и пока нет оснований для восстановления родительских прав. Женщине в иске отказали. Решение суда в законную силу не вступило.