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В Ижевске начали проверку после истории о 13-летней девочке на федеральном канале 

08:30, 27 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске начали проверку после истории о 13-летней девочке на федеральном канале 
08:30, 27 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#доследственная проверка\n#родительские права\n#Удмуртия\n#Первый канал
Фото: СУ СКР по Удмуртии
227
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В передаче подросток рассказала, что из-за грубого обращения ей пришлось сбежать из дома. 

Москва. 26 марта 2024 года на «Первом канале» вышла передача «Мужское/Женское» (16+), где героиней выпуска стала 13-летняя жительница Ижевска. Ведущие и гости программы обсуждали историю девочки, которая рассказала, что подвергалась домашнему насилию. После выхода передачи в Ижевске начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии.

В один из дней девочка вышла из дома под предлогом выбросить мусор, но в итоге сбежала из дома. Свой поступок она объяснила конфликтной ситуацией с матерью и отчимом, которые допускают в отношении подростка грубое обращение.

«Я убежала из дома из-за того, что мы поругались с мамой. Она пнула меня два раза и была очень злой», — рассказала девочка в ходе передачи. Кроме того, по словам подростка, мать угрожала ей ножом.

Сейчас девочка находится в Социально-реабилитационном центре, откуда отказывается возвращаться домой.

«На данный момент я нахожусь в центре, потому что дома я не чувствую себя в безопасности», — поделилась со зрителями девочка.

Следователи следственного отдела по Индустриальному району Ижевска пытаются установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

08:30, 27 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#доследственная проверка\n#родительские права\n#Удмуртия\n#Первый канал