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На реализацию нацпроектов в Удмуртии за семь месяцев направлено более 6 млрд рублей

15:50, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
На реализацию нацпроектов в Удмуртии за семь месяцев направлено более 6 млрд рублей
15:50, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#национальный проект
Фото: ИА «Сусанин»
39
0

Больше всего средств выделено на «Демографию».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по июль 2022 года на реализацию национальных проектов направлено 6 млрд 697 млн рублей. Отмечается, что расходы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли на 26,5%. Об этом говорится в докладе министра финансов Удмуртии Веры Сухих.

На реализацию нацпроекта «Демография» в указанный период выделено 2 млрд 258 млн рублей, на «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 1 млрд 247 млн. рублей, «Жильё и городская среда» — 1 млрд 127,5 млн рублей,

«Прошло совещание с Федеральным казначейством, на котором было дано поручение финорганам и главным распорядителям бюджетных средств субъектов Российской Федерации провести анализ причин низкого кассового исполнения расходов, софинансируемых из федерального бюджета в разрезе всех направлений расходов, и принять необходимые меры по своевременному освоению средств федерального бюджета», — говорится в докладе министра.

 

 

15:50, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#национальный проект