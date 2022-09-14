На реализацию нацпроектов в Удмуртии за семь месяцев направлено более 6 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по июль 2022 года на реализацию национальных проектов направлено 6 млрд 697 млн рублей. Отмечается, что расходы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли на 26,5%. Об этом говорится в докладе министра финансов Удмуртии Веры Сухих.

На реализацию нацпроекта «Демография» в указанный период выделено 2 млрд 258 млн рублей, на «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 1 млрд 247 млн. рублей, «Жильё и городская среда» — 1 млрд 127,5 млн рублей,

«Прошло совещание с Федеральным казначейством, на котором было дано поручение финорганам и главным распорядителям бюджетных средств субъектов Российской Федерации провести анализ причин низкого кассового исполнения расходов, софинансируемых из федерального бюджета в разрезе всех направлений расходов, и принять необходимые меры по своевременному освоению средств федерального бюджета», — говорится в докладе министра.