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«Теплый кров» в Ижевске нуждается в вещах для бездомных

09:40, 09 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
«Теплый кров» в Ижевске нуждается в вещах для бездомных
09:40, 09 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#жители\n#одежда\n#вещи
Фото: vk.com/vsembudetteplo
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Горожане могут передать одежду, обувь и другие вещи.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут принести вещи в комплексный центр помощи бездомным «Теплый кров». Об этом сообщают организаторы проекта в соцсети «ВКонтакте».

С каждым днем в центр приходят все больше людей. Некоторых привозит полиция. 5 сентября сотрудники МВД привезли молодого человека, который 3 дня сидел в лесу и боялся обратиться за помощью. Ему предложили прийти в «Теплый кров», чтобы восстановить документы, также ему помогут решить некоторые проблемы и вылечиться от зависимости. 

На месте мужчине подобрали обувь, куртку и рюкзак. Помимо этого ему нужны сезонные вещи. 

Организаторы обращаются к неравнодушным людям и просят принести вещи для бездомных: чистые полотенца, гигиенические средства, новое нижнее женское и мужское бельё, мужские куртки и обувь по сезону. В планах организаторов создать для бездомных людей прачечную, поэтому также можно принести одну или две стиральные машины.

«Наша задача — вернуть оступившегося человека в общество полноценным гражданином, работником, семьянином, защитником, и для этого нам постоянно требуются ресурсы!», — говорят в «Тёплом крове».

09:40, 09 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
80
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#жители\n#одежда\n#вещи