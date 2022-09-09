«Теплый кров» в Ижевске нуждается в вещах для бездомных

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут принести вещи в комплексный центр помощи бездомным «Теплый кров». Об этом сообщают организаторы проекта в соцсети «ВКонтакте».

С каждым днем в центр приходят все больше людей. Некоторых привозит полиция. 5 сентября сотрудники МВД привезли молодого человека, который 3 дня сидел в лесу и боялся обратиться за помощью. Ему предложили прийти в «Теплый кров», чтобы восстановить документы, также ему помогут решить некоторые проблемы и вылечиться от зависимости.

На месте мужчине подобрали обувь, куртку и рюкзак. Помимо этого ему нужны сезонные вещи.

Организаторы обращаются к неравнодушным людям и просят принести вещи для бездомных: чистые полотенца, гигиенические средства, новое нижнее женское и мужское бельё, мужские куртки и обувь по сезону. В планах организаторов создать для бездомных людей прачечную, поэтому также можно принести одну или две стиральные машины.

«Наша задача — вернуть оступившегося человека в общество полноценным гражданином, работником, семьянином, защитником, и для этого нам постоянно требуются ресурсы!», — говорят в «Тёплом крове».