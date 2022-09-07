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В Ижевске выступит рок-группа «Ва-БанкЪ»

14:20, 07 сентября, 2022
В Ижевске выступит рок-группа «Ва-БанкЪ»
14:20, 07 сентября, 2022
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#музыка\n#концерты
Фото: https://vk.com/afsklyar (фото Дмитрий Виссарионов)
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Событие состоится в рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», охватившего 19 городов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 сентября состоится концерт рок-группы «Ва-БанкЪ» и её бессменного лидера Александра Ф. Скляра. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мероприятие организовано в рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», охватившего 19 регионов страны в пяти федеральных округах: Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском.

Концерт в ДК «Металлург» начнётся с выступления ижевских исполнителей — ефрейтора запаса воздушно-десантных войск, участника Афганской войны Сергея Попова, ветерана боевых действий в Чечне и полковника внутренней службы в отставке Александра Новгородцева. Также перед Ижевчанами прочитает свои стихи московский поэт Алексей Шмелёв. Гвоздём программы станет выступление советской и российской рок-группы «Ва-БанкЪ» во главе с Александром Ф. Скляром.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

14:20, 07 сентября, 2022
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#музыка\n#концерты