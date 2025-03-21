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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Представители «Русской общины» Удмуртии заявляют, что выступают за культурное развитие общества

10:50, 21 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Представители «Русской общины» Удмуртии заявляют, что выступают за культурное развитие общества
10:50, 21 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
153
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#Ижевск\n#концерты\n#Лолита\n#Русская община
Источник фото: unsplash.com (Bogomil Mihaylov)
153
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Пытавшиеся отменить Лолиту общественники высказались о выступлении группы «Воровайки».

Ижевск. Удмуртия. Пытавшиеся отменить концерт Лолиты в Ижевске общественники Удмуртии прокомментировали будущее выступление группы «Воровайки» (16+).

Напомним, ранее представители сообщества «Русская община Ижевск» высказались против выступления певицы Лолиты в Ижевске 21 апреля. «Русская община» думает о правильном воспитании и будущем наших детей и не одобряет выступления «старушки» (с её слов о себе) в полуголом виде, участии в «голых вечеринках» и прочих «богемных тусовках», особенно во время проведения страной СВО», — высказались общественники. 

Редакция обратилась к представителям «Русской общины», решив узнать, как на «правильное воспитание» и «будущее наших детей» повлияет выступление группы «Воровайки», в творчестве которых встречаются строчки: «Да и тебя, ***, мусор, я в гробу видала», «Понюхай попку носиком, прикинься, киса, пёсиком» и т. д. 

«Русская община» выступает за культурное развитие человека, за любовь к Родине, за достойное поведение артистов на сцене. Музыка влияет на нашу жизнь, хотим мы этого или нет. Слушаем непотребство, мат, пошлость, тупость — получаем унылую серую безысходность в восприятии окружающего мира. Слушаем красивую, интересную, созидательную, воодушевляющую музыку — легче жить становится!», — поделились общественники. 

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10:50, 21 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#Ижевск\n#концерты\n#Лолита\n#Русская община