Ижевск. Удмуртия. Пытавшиеся отменить концерт Лолиты в Ижевске общественники Удмуртии прокомментировали будущее выступление группы «Воровайки» (16+).

Напомним, ранее представители сообщества «Русская община Ижевск» высказались против выступления певицы Лолиты в Ижевске 21 апреля. «Русская община» думает о правильном воспитании и будущем наших детей и не одобряет выступления «старушки» (с её слов о себе) в полуголом виде, участии в «голых вечеринках» и прочих «богемных тусовках», особенно во время проведения страной СВО», — высказались общественники.

Редакция обратилась к представителям «Русской общины», решив узнать, как на «правильное воспитание» и «будущее наших детей» повлияет выступление группы «Воровайки», в творчестве которых встречаются строчки: «Да и тебя, ***, мусор, я в гробу видала», «Понюхай попку носиком, прикинься, киса, пёсиком» и т. д.

«Русская община» выступает за культурное развитие человека, за любовь к Родине, за достойное поведение артистов на сцене. Музыка влияет на нашу жизнь, хотим мы этого или нет. Слушаем непотребство, мат, пошлость, тупость — получаем унылую серую безысходность в восприятии окружающего мира. Слушаем красивую, интересную, созидательную, воодушевляющую музыку — легче жить становится!», — поделились общественники.