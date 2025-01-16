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Певица Лолита ответила общественникам Удмуртии на призывы отменить её концерты в Ижевске

11:16, 16 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Певица Лолита ответила общественникам Удмуртии на призывы отменить её концерты в Ижевске
11:16, 16 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
2328
0
#общество\n#патриотизм\n#концерты
Источник фото: t.me/lolitamilyavskaya
2328
0

Артистка предложила своим оппонентам почитать книгу и заняться своими детьми.

Ижевск. Удмуртия. Певица Лолита ответила общественникам Удмуртии на призыв об отмене её концерта в Ижевске. Видео Лолита Милявская опубликовала в своём ТГ-канале.

В начале января 2025 года в сообществе «Русская Община Ижевск (Удмуртия)» опубликовали запись, в которой говорится о невозможности проведения концерта Лолиты в Ижевске.

«Считаю невозможными выступления этой артистки в России после её участия в так называемой «голой вечеринке», проведенной Анастасией Ивлеевой во время СВО. В Государственной думе неоднократно звучали призывы к тому, чтобы наказать участников этого бесчинства», — написали в сообществе. Также указывается, что певица нелестно высказывалась о русских на украинской телепередаче много лет назад.

В свою очередь, артистка записала в своём ТГ-канале ответ-обращение к «Русской Общине».

«Если у вас много свободного времени, почитайте книгу, займитесь своими детьми, подарите им лишнее объятие. Помогите переселенцам, поспособствуйте приютам для бездомных животных. Я много чего могу перечислить, ибо это то, что делаю я», — поделилась Лолита. Также певица попросила общественников перестать угрожать ей и её поклонникам. По словам артистки, все подобные сообщения она фиксирует и передает в Следственный комитет России.

11:16, 16 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
2328
0
#общество\n#патриотизм\n#концерты