Певица Лолита ответила общественникам Удмуртии на призывы отменить её концерты в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Певица Лолита ответила общественникам Удмуртии на призыв об отмене её концерта в Ижевске. Видео Лолита Милявская опубликовала в своём ТГ-канале.

В начале января 2025 года в сообществе «Русская Община Ижевск (Удмуртия)» опубликовали запись, в которой говорится о невозможности проведения концерта Лолиты в Ижевске.

«Считаю невозможными выступления этой артистки в России после её участия в так называемой «голой вечеринке», проведенной Анастасией Ивлеевой во время СВО. В Государственной думе неоднократно звучали призывы к тому, чтобы наказать участников этого бесчинства», — написали в сообществе. Также указывается, что певица нелестно высказывалась о русских на украинской телепередаче много лет назад.

В свою очередь, артистка записала в своём ТГ-канале ответ-обращение к «Русской Общине».

«Если у вас много свободного времени, почитайте книгу, займитесь своими детьми, подарите им лишнее объятие. Помогите переселенцам, поспособствуйте приютам для бездомных животных. Я много чего могу перечислить, ибо это то, что делаю я», — поделилась Лолита. Также певица попросила общественников перестать угрожать ей и её поклонникам. По словам артистки, все подобные сообщения она фиксирует и передает в Следственный комитет России.