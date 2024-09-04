В виртуальном концертном зале Глазова состоится чтение «Алых парусов» с оркестром

Глазов. Удмуртия. В виртуальном концертном зале Глазова можно послушать чтение повести Александра Грина «Алые паруса» в сопровождении симфонического оркестра Московской филармонии (6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, виртуальный концертный зал создан в Детской музыкальной школе города в 2022 году. Этот зал сделал доступнее для глазовчан крупные культурные события страны, музыку и театр. Трансляции из главных музыкальных и театральных залов России бесплатно открыты не только ученикам школы искусств, но и всем горожанам.

Например, здесь транслировались «Травиата» Верди в исполнении государственной академической симфонической капеллы России, симфонические хиты мировой оперы в концерте Национального филармонического оркестра России, множество сказок с оркестром.

4 сентября в ДМШ №1 на улице Кирова, 22 состоится очередная трансляция: чтение повести Александра Грина «Алые паруса» в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижёр — Игорь Манашеров. В программе использована музыка Глазунова и Чюрлёниса. Текст читают актёры Анна Большова и Валерий Баринов.

Вход на трансляцию будет бесплатным для всех желающих. Начало – в 18:00.