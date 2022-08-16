Более 1,7 тысячи юных талантов примут участие в Международных инклюзивных играх в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Свыше 1,7 тыс. юных участников соберут Международные инклюзивные игры в Ижевске. В очном формате в Удмуртии выступят свыше 400 молодых талантов. Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель штаба игр, председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Напомним, II Международные детские инклюзивные творческие игры пройдут в Ижевске с 22 по 24 августа. В конкурсе примут участие дети и подростки с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.

Игры проводятся по 8 направлениям: аудиовизуальное, театральное, музыкальное, изобразительное, хореографическое и цирковое искусство, а также художественное слово и жестовая песня. Победителей определят в 31 номинации.

В конкурсе выступят 169 участников творческих объединений из городов и районов Удмуртии. Такое большое представительство обусловлено не только тем, что республика является принимающей площадкой игр, но и той большой работой, которая проводится в регионе для физического, интеллектуального и творческого развития детей с ОВЗ, подчеркнул Ярослав Семенов.

По словам премьера, сегодня в Удмуртии насчитывается 98 тыс. жителей с инвалидностью, из них 6,5 тыс. – это несовершеннолетние. В республике работает система ранней помощи детям с ограничениями по здоровью на базе 48 медицинских и социальных учреждений, где совместно с родителями специалисты работают над развитием двигательных, когнитивных, коммуникативных и социальных навыков таких малышей. Только за 2021 год раннюю помощь получили 8,2 тыс. детей.

В 2018 году в Удмуртии был открыт республиканский ресурсный центр по комплексной реабилитации и реабилитации детей инвалидов. Его главная задача – методическая помощь и обучение специалистов и волонтеров в области реабилитации особенных детей.

Отметим, именно волонтерам в последнее время уделяется немаловажная роль в организации досуга, интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий для детей с инвалидностью. Так, при проведении нынешних Международных инклюзивных игр в Ижевске будет задействовано около 150 добровольцев.

И добавим, финальные конкурсные испытания пройдут в Ижевске на площадках семи крупнейших учреждений культуры. Торжественное открытие игр состоится 22 августа в Государственном театре оперы и балета Удмуртии.