С начала года в Удмуртии реабилитацию в наркодиспансере прошли 184 пациента

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по октябрь реабилитацию в наркодиспансере прошли 184 пациента. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин.

Всего в Удмуртии под наблюдением врачей находятся около 5 тысяч наркозависимых граждан. Диагноз «наркомания» поставлен 2 915 жителям Удмуртии.

Помимо Республиканского наркодиспансера помощь людям с зависимостью оказывают некоммерческие центры: АНО «Доброе сердце», «Новая жизнь», Центр социальной реабилитации «Судьбы», благотворительные фонды «Победа» и «Источник жизни».



