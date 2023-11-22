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С начала года в Удмуртии реабилитацию в наркодиспансере прошли 184 пациента

15:30, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С начала года в Удмуртии реабилитацию в наркодиспансере прошли 184 пациента
15:30, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркомания\n#реабилитация
Фото: Сергей Багин
91
0

Под врачебным контролем находится около 5 тысяч наркозависимых жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по октябрь реабилитацию в наркодиспансере прошли 184 пациента. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин.

Всего в Удмуртии под наблюдением врачей находятся около 5 тысяч наркозависимых граждан. Диагноз «наркомания» поставлен 2 915 жителям Удмуртии.

Помимо Республиканского наркодиспансера помощь людям с зависимостью оказывают некоммерческие центры: АНО «Доброе сердце», «Новая жизнь», Центр социальной реабилитации «Судьбы», благотворительные фонды «Победа» и «Источник жизни».


 

15:30, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркомания\n#реабилитация