Итоги дня: отправка из Удмуртии гуманитарного груза школьникам Донбасса и антитеррористические учения в Можге

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 12 августа, в Удмуртии зарегистрировано 136 новых случаев ковида.

Реконструкция труб

Муниципальное предприятие «Ижводоканал» проведет реконструкцию напорного трубопровода районной канализационной насосной станции РКНС-12а протяжённостью 3,66 км на улице Милиционной.

Гуманитарная помощь

Сотрудники главного управления МЧС России по Удмуртии отправились в сопровождение очередного гуманитарного груза для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины. Фургон с продуктами и предметами первой необходимости выехал из Ижевска утром 12 августа.

Капитальный ремонт

В Ижевске состоялось торжественное открытие обновлённых зданий Ленинского районного суда и объединённого судебного архива.

Выявлен объекте

Водяная мельница в деревне Турынгурт Увинского района Удмуртии стала выявленным объектом культурного наследия республики. По сведениям местных жителей, построили её в 1916-1917 годах, и до сих пор она остаётся в рабочем состоянии.

Учения

В Можге прошли антитеррористические учения силовиков. Местом проведения стала школа №49. В ходе учения отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников и локализации его последствий.

Если завтра в поход

Удмуртии главным испытанием осени станет «Удмуртский скороход-2022». Состязание, в котором примут участие более 1500 человек, состоится 3 и 4 сентября. Маршруты массовой экстремальной пешеходной прогулки пролегают за территорией Ижевска и в соседних районах.