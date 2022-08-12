Более 1500 человек примут участие в Удмуртском скороходе этой осенью

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии главным испытанием осени станет «Удмуртский скороход-2022». Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Удмуртии.

Состязание, в котором примут участие более 1500 человек, состоится 3 и 4 сентября. Маршруты массовой экстремальной пешеходной прогулки пролегают за территорией Ижевска и в соседних районах.

Карту маршрутов и место старта опубликуют за три дня до начала соревнований. Всего запланировано 8 дистанций: лайт — 25 км, нормал — 50 км, профи — 75 км, экстрим — 100 км, экстрим + — 125 км, скороход —150 км, хард —175 км и железный человек — 200 км. Участники должны полностью пройти свой маршрут пешком, без использования транспортных средств, посторонней помощи и уложиться во время работы контрольных пунктов. Частично пройденный маршрут не засчитывается.

На контрольном пункте 25, люди получат воду и горячий чай с печеньем, а на всех последующих КП им предоставят горячее питание, воду и чай.

Безопасность во время прохождения трасс должны обеспечивать сами участники. С инструкцией по технике безопасности их ознакомят на собрании. Перед стартом судьи проверят каждого спортсмена на наличие обязательного снаряжения, если его не будет, то человеку запретят участвовать в состязании.

Все участники, полностью прошедшие маршрут и оплатившие соответствующую сувенирную продукцию, получат сертификат и значок.

С контрольных точек в Ижевск людей перевезут на автобусах, которые будут приезжать по графику.

Испытать себя на прочность может каждый желающий. В команде должно быть 2 и более человек, но как минимум один из них должен быть совершеннолетним. Ученики и сотрудники школ, вузов и ссузов участвуют бесплатно.

Подать заявку на участие можно на сайте мероприятия или на старте. Онлайн-регистрация откроется за 2 недели до начала соревнований и закончится за 3 дня до старта.

Подробнее о правилах участия можно прочитать в положении или узнать по телефону 8-922-502-22-23.