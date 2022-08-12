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В Удмуртии скончался пожилой мужчина с ковидом

09:20, 12 августа, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии скончался пожилой мужчина с ковидом
09:20, 12 августа, 2022
Юрий Абашев
903
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
903
0

За сутки выявлено 136 новых заболевших.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки проведено 3 978 тестов на ковид, 136 из них оказались положительными. Количество заболевших продолжает расти.

В числе заболевших 16 детей до 14 лет и 29 пенсионеров.

Лёгкое течение болезни позволяет 1 434 пациентам проходить лечение амбулаторно. Госпитализация понадобилась 14 заболевшим. В данный момент 59 пациентов, размещённых в ковид-центрах, пребывают в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжёлом, один из них подключён к аппарату ИВЛ.

Выздоровели 82 пациента. Скончался 83-летний мужчина.

 

09:20, 12 августа, 2022
Юрий Абашев
903
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус