В Удмуртии скончался пожилой мужчина с ковидом

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки проведено 3 978 тестов на ковид, 136 из них оказались положительными. Количество заболевших продолжает расти.

В числе заболевших 16 детей до 14 лет и 29 пенсионеров.

Лёгкое течение болезни позволяет 1 434 пациентам проходить лечение амбулаторно. Госпитализация понадобилась 14 заболевшим. В данный момент 59 пациентов, размещённых в ковид-центрах, пребывают в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжёлом, один из них подключён к аппарату ИВЛ.

Выздоровели 82 пациента. Скончался 83-летний мужчина.