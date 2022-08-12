Старинная водяная мельница в Удмуртии стала выявленным объектом культурного наследия

Ижевск. Удмуртия. Водяная мельница в деревне Турынгурт Увинского района Удмуртии стала выявленным объектом культурного наследия республики. Об этом сообщило Агентство по госохране ОКН УР.

По итогам заседания экспертно-консультативного совета при Агентстве и на основании приказа госоргана №127 от 9 августа 2022 года водяная мельница в деревне Турынгурт включена в Перечень выявленных объектов культурного наследия УР», — говорится в сообщении.

Отметим, что данное строение является единственным сохранившимся образцом водяной мельницы в Удмуртии. По сведениям местных жителей, построили её в 1916-1917 годах, и до сих пор она остаётся в рабочем состоянии.

«Гармонично вписана в природный и историко-культурный ландшафт старинной удмуртской деревни Турынгурт, обладает значительным туристическим потенциалом», — отметили в Агентстве.