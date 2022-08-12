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Старинная водяная мельница в Удмуртии стала выявленным объектом культурного наследия

12:25, 12 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Старинная водяная мельница в Удмуртии стала выявленным объектом культурного наследия
12:25, 12 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
1131
0
#Удмуртия\n#памятники архитектуры\n#историческое наследие
Фото: АОКНУР
1131
0

Более века она остаётся в рабочем состоянии.

Ижевск. Удмуртия. Водяная мельница в деревне Турынгурт Увинского района Удмуртии стала выявленным объектом культурного наследия республики. Об этом сообщило Агентство по госохране ОКН УР.

По итогам заседания экспертно-консультативного совета при Агентстве и на основании приказа госоргана №127 от 9 августа 2022 года водяная мельница в деревне Турынгурт включена в Перечень выявленных объектов культурного наследия УР», — говорится в сообщении.

Отметим, что данное строение является единственным сохранившимся образцом водяной мельницы в Удмуртии. По сведениям местных жителей, построили её в 1916-1917 годах, и до сих пор она остаётся в рабочем состоянии.

«Гармонично вписана в природный и историко-культурный ландшафт старинной удмуртской деревни Турынгурт, обладает значительным туристическим потенциалом», — отметили в Агентстве.

12:25, 12 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
1131
0
#Удмуртия\n#памятники архитектуры\n#историческое наследие