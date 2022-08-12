К реконструкции трубопровода на улице Милиционной приступили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Муниципальное предприятие «Ижводоканал» проведет реконструкцию напорного трубопровода районной канализационной насосной станции РКНС-12а протяжённостью 3,66 км на улице Милиционной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

«Это стало возможным благодаря участию предприятия в программе федерального Фонда ЖКХ по финансированию строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Ещё весной Ижводоканал получил одобрение Правительственной комиссии по региональному развитию на реконструкцию четырех городских объектов за счет займов под 3% годовых сроком до 25 лет. Для финансирования программы привлекаются ресурсы Фонда национального благосостояния», — говорится в сообщении.

В течение 2022-2024 годов по этой программе предприятию выделят почти полмиллиарда рублей. 63,1 млн из них уже получена, что позволит в этом году обновить 1 км сетей водоотведения. Специалисты подрядной организации скоро начнут санацию трубопровода с использованием полимерного рукава. В результате реконструкции существенно сократится расход электроэнергии на транспортировку сточных вод, понизится риск негативного воздействия на окружающую среду из-за возможного излива сточных вод.

«Это очень важный объект жилищно-коммунальной инфраструктуры города, он находится в центре столицы — вдоль улицы Милиционной, и его реконструкция входит в инвестиционную программу предприятия. Во избежание неудобств для жителей Ижевска работы будут вестись бестраншейным методом. Планами предусмотрено завершить реконструкцию летом будущего года», — отметил директор Ижводоканала Дмитрий Муханов.

Он также подчеркнул, что условия предоставления займа по федеральной программе Фонда ЖКХ очень привлекательны для предприятия. Эти средства позволят заместить дорогие коммерческие кредиты, которые планировались для реализации мероприятий нашей инвестиционной программы. Выгодно и то, что предусмотрена возможность возврата денег, начиная с пятого года после их получения. Другими словами, в первые годы заёмщик будет выплачивать лишь проценты.