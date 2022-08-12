В преддверии нового учебного года Удмуртия отправила гуманитарную помощь для луганских школьников

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники главного управления МЧС России по Удмуртии отправились в сопровождение очередного гуманитарного груза для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины. Фургон с продуктами и предметами первой необходимости выехал из Ижевска утром 12 августа.

Посылку весом в 19 тонн доставят в Донской спасательный центр МЧС России, а далее в составе колонн МЧС России отправят на территорию ЛНР. Основная часть груза – это бутилированная вода и продукты: подсолнечное масло, консервы, макароны и сладости.

В преддверии 1 сентября помощь получат и семьи школьников ЛНР. Для учеников жители и организации Удмуртии собрали канцелярские принадлежности и школьную форму.

Отметим, в общей сложности от Удмуртии в гуманитарные распределительные центры в Крыму, Белгородской и Ростовской областях, а также в Донской спасцентр МЧС России было доставлено более 236 тонн продовольствия, стройматериалов и медикаментов.