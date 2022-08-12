В Ижевске после капитального ремонта открыли здание Ленинского районного суда

Ижевск. Удмуртии. В Ижевске состоялось торжественное открытие обновлённых зданий Ленинского районного суда и объединённого судебного архива. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Удмуртской Республики.

Комплексный капитальный ремонт зданий продолжался в период с октября 2020 года по декабрь 2021 года. В результате коллектив районного суда будет располагаться в одном здании.

«Почти 18 лет - с 2004 по 2022 годы - коллектив Ленинского районного суда г. Ижевска располагался в разных зданиях: уголовная коллегия - по ул. Азина, 148, гражданская коллегия - по ул. Клубная, 70 (в 2013 году коллегия переехала в здание по улице Горького, 80)», — говорится в сообщении.

Площадь трёхэтажного здания суда составляет 3 377 кв. м. В нём оборудованы 16 залов заседаний, в том числе один для рассмотрения дел с участием присяжных. Также внутри установлены кабины для подсудимых из пуленепробиваемого стекла.

Здание оснащено современными системами пожарной сигнализации и видеонаблюдения, в залах заседаний оборудованы системы видео-конференц-связи и аудиопротоколирования.