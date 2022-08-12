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Пресечение теракта в школе отработали сотрудники ФСБ в Удмуртии

13:30, 12 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Пресечение теракта в школе отработали сотрудники ФСБ в Удмуртии
13:30, 12 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
85
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#Можга\n#Удмуртия\n#учения\n#ФСБ
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по УР
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Учение прошло в школе в Можге.

Можга. Удмуртия. В Можге прошло антитеррористическое учение. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, местом действия учений стала школа №9 в Можге.

Основная цель учения — совершенствование взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта и отработка действий привлекаемых сил и средств при организации и проведении контртеррористической операции.

В ходе учения отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников и локализации его последствий.

В мероприятии принимали участие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Удмуртии и органы местного самоуправления.

Проведенное учение позволило выработать решения, направленные
на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба
в Удмуртии.

13:30, 12 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
85
0
#Можга\n#Удмуртия\n#учения\n#ФСБ