Пресечение теракта в школе отработали сотрудники ФСБ в Удмуртии

Можга. Удмуртия. В Можге прошло антитеррористическое учение. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, местом действия учений стала школа №9 в Можге.

Основная цель учения — совершенствование взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта и отработка действий привлекаемых сил и средств при организации и проведении контртеррористической операции.

В ходе учения отработаны практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников и локализации его последствий.

В мероприятии принимали участие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Удмуртии и органы местного самоуправления.

Проведенное учение позволило выработать решения, направленные

на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба

в Удмуртии.