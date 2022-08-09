Организаторы первого Чемпионата дворовых игр в Ижевске продлили регистрацию команд

Ижевск. Удмуртия. Организаторы Чемпионата дворовых игр в Ижевске продлили сроки регистрации команд. Данное решение было принято в связи с поступающими обращениями. Август – жаркая пора отпусков, поэтому не все успевают вернуться, чтобы успеть подать заявку. Организаторы также сообщают, что команды, которые не успели заявиться, но очень хотят принять участие, могут пройти регистрацию непосредственно в день Чемпионата – 21 августа.

Напомним также, что Чемпионат дворовых игр проводится в рамках празднования Дня физкультурника, который в России отмечается 13 августа. Этот праздник призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и спорта в стране. Он стал днем традиционного всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов.

И именно дворовые игры закаляют будущих спортсменов. Они способствуют развитию таких главных качеств, как ловкость, быстрота, сила, выносливость, ориентировка в пространстве, меткость и многое другое.

Кроме того, подвижные игры положительно влияют на развитие и совершенствование не только физических, но и личностных качеств ребенка. Особое значение дворовые игры имеют для формирования детского коллективизма. Наблюдая за играми, можно увидеть, как изменяются и совершенствуются отношения между детьми, а также как развиваются навыки и качества каждого ребенка.

Приглашаем всех 21 августа с 12:00 до 16:00 на Фан-зону парка им.Кирова. Проведите эти несколько часов с семьей и друзьями.

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