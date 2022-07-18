На Хохряковском кладбище в Ижевске организуют воинский участок

Контроль за исполнением возложен на руководство управления благоустройством города.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории кладбища «Хохряковское-2» будет организован участок с воинскими захоронениями. Соответствующее постановление №1364 от 6 июля 2022 года опубликовано на сайте администрации города.
На воинском участке предусматривается захоронение:
- военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы или умерших в результате увечья, заболевания в мирное время;
- погибших граждан, уволенных с военной службы по достижению предельного возраста или имеющих общую продолжительность военной службы двадцать и более лет;
- сотрудников органов внутренних дел, умерших вследствие ранения, контузии, заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности;
- ветеранов военной службы;
- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, проходивших службу в действующей армии, и ветераны боевых действий, независимо от общей продолжительности военной службы.