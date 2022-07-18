Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

На Хохряковском кладбище в Ижевске организуют воинский участок

14:40, 18 июля, 2022
Юрий Абашев
На Хохряковском кладбище в Ижевске организуют воинский участок
14:40, 18 июля, 2022
Юрий Абашев
474
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбище
Фото: ИА "Сусанин"
474
0

Контроль за исполнением возложен на руководство управления благоустройством города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории кладбища «Хохряковское-2» будет организован участок с воинскими захоронениями. Соответствующее постановление №1364 от 6 июля 2022 года опубликовано на сайте администрации города.

На воинском участке предусматривается захоронение:

  • военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы или умерших в результате увечья, заболевания в мирное время;
  • погибших граждан, уволенных с военной службы по достижению предельного возраста или имеющих общую продолжительность военной службы двадцать и более лет;
  • сотрудников органов внутренних дел, умерших вследствие ранения, контузии, заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности;
  • ветеранов военной службы;
  • военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, проходивших службу в действующей армии, и ветераны боевых действий, независимо от общей продолжительности военной службы.

 

 

14:40, 18 июля, 2022
Юрий Абашев
474
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбище