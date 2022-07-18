На Хохряковском кладбище в Ижевске организуют воинский участок

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории кладбища «Хохряковское-2» будет организован участок с воинскими захоронениями. Соответствующее постановление №1364 от 6 июля 2022 года опубликовано на сайте администрации города.

На воинском участке предусматривается захоронение: