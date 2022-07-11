В Удмуртии снижается уровень безработицы

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о снижении уровня безработицы в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

По его данным, на 1 июля 2022 года в республике официально безработными считались 5775 человек, тогда как на аналогичную дату 2021 года эта цифра достигала 8263. Число безработных значительно снизилось в Увинском, Киясовском и Селтинском районах.

Уровень регистрируемой безработицы в Удмуртии составляет 0,76 % от экономически активного населения, тогда как 1 июля 2021 года показатель превышал 1%.

Чтобы предотвратить напряженность на рынке труда, в Удмуртии работает подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

С помощью службы занятости с января по июнь текущего года в регионе нашли работу 5708 человек, из них 160 — это инвалиды, 21 из которых получили квотируемые рабочие места.

В регионе традиционно востребованы рабочие профессии, на рынке труда они составляют 67,6% вакансий. Больше всего работодателям нужны водители, электромонтажники по кабельным сетям, продавцы продовольственных товаров, электрогазосварщики, повара, швеи, дворники, кондукторы, каменщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токари, монтажники, плотники, бетонщики, арматурщики.

За 2022 год профессиональное обучение прошли 506 человек, 478 из которых — безработные, 15 — женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 13 — пенсионеры.

По данным на 1 июля, заявки на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» на Единой цифровой платформе «Работа в России» подали 3014 человек, а 602 жителя региона уже начали учиться.