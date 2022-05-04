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360-летняя сосна в селе Зура претендует на звание дерева года

16:50, 04 мая, 2022
Юрий Абашев
360-летняя сосна в селе Зура претендует на звание дерева года
16:50, 04 мая, 2022
Юрий Абашев
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#Игра\n#Удмуртия\n#деревья
Фото: Пресс-служба администрации Игринского района
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Стартовал конкурс по выбору главного дерева страны.

Игра. Удмуртия. В стране стартовал ежегодный конкурс «Российское дерево года». От Удмуртии в качестве претендента на почётное звание выдвинута 360-летняя сосна в селе Зура Игринского района. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Удмуртская сосна растёт на холме у села Зура. Рядом с ней другие деревья не приживаются.

Голосование за кандидатов продлится до 1 августа. Поддержать зуринскую сосну можно на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», в рамках которой и проходит конкурс.

Дерево-победитель в качестве приза получит комплекс оздоровительных мер, который проведут специалисты Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».

16:50, 04 мая, 2022
Юрий Абашев
561
0
#Игра\n#Удмуртия\n#деревья