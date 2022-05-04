360-летняя сосна в селе Зура претендует на звание дерева года

Игра. Удмуртия. В стране стартовал ежегодный конкурс «Российское дерево года». От Удмуртии в качестве претендента на почётное звание выдвинута 360-летняя сосна в селе Зура Игринского района. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Удмуртская сосна растёт на холме у села Зура. Рядом с ней другие деревья не приживаются.

Голосование за кандидатов продлится до 1 августа. Поддержать зуринскую сосну можно на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», в рамках которой и проходит конкурс.

Дерево-победитель в качестве приза получит комплекс оздоровительных мер, который проведут специалисты Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».