Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин рассказал о работе в Луганске

Луганск. ЛНР. Луганск посетила делегация из России в составе депутата Госдумы от Удмуртии Олега Гарина, депутата Госдумы от Алтая Романа Птицына, члена президиума политсовета партии «Единая Россия» в Удмуртии Андрея Тимофеева и заслуженного артиста России Александра Савина. Олег Гарин рассказал «Сусанину» о проведённой работе в Луганской народной республике (ЛНР).

«Сегодня проводится специальная войсковая операция, и я считаю, что как депутат Государственной Думы тоже должен быть в этой работе. Безусловно, заинтересован в поддержке наших ребят, которые сегодня находятся на передовой. Также хочу понять, как я могу помочь в плане выстраивания совместных отношений между Россией и ЛНР», — сказал Олег Гарин.

Парламентарий посетил ряд госпиталей, где находятся раненые российские военнослужащие.

«После общения у наших солдат даже настроение поднялось. Там, где мы были, а мы проехали ряд госпиталей, для меня было принципиально узнать — есть ли там ребята из Удмуртии. Замечательно, что никого из нашей республики там не оказалось. То настроение, которое испытывают наши бойцы, мне понравилось. Было видно, что всё непросто. Но ребята находят силы улыбаться», — отметил Олег Гарин.

Делегация организовала для раненых воинов небольшую концертную программу, для этого к ней кроме Александра Савина присоединился луганский и российский музыкант Роман Разум.

«Я видел, как блестели глаза ребят, как они плакали и говорили «спасибо», пели песни. Дух у них боевой, это безусловно радует», — сказал Гарин.

Он также рассказал, что делегация из России привезла медикаменты. В преддверии 9 мая был также запрос на «георгиевские ленты», флаги Победы. Был запрос и от местных школьников.

«В посёлке Донецкое ребята находятся на дистанционном обучении, потому что там стреляют… Там тоже мы постарались помочь планшетами. Было много разных задач», — подчеркнул Гарин.

Он рассказал, что побывал на территории, освобождённой от вооружённых сил Украины. Здесь российская делегация встретилась с местным руководством и пообщалась на тему выстраивания взаимоотношений с Россией. Подобные встречи прошли с главами администраций ещё ряда муниципалитетов Луганской народной республики.

«У них много вопросов, как всё обустраивать. И мы хотим понять, как Россия может быть им полезна. Я уже получил ряд предложений и вопросов. Тем более, сегодня мы встречались с главой ЛНР, с экономическим союзом Луганска. Я как член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры точно могу быть полезен. Мне были заданы вопросы, которые я собираюсь отработать на федеральном уровне», — резюмировал Олег Гарин.