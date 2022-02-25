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Жителя Глазова осудили за торговлю героином и марихуаной в крупном размере

12:45, 25 февраля, 2022
Юрий Абашев
Жителя Глазова осудили за торговлю героином и марихуаной в крупном размере
12:45, 25 февраля, 2022
Юрий Абашев
37
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#Глазов\n#Удмуртия\n#наркотики\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
37
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Товар для продажи мужчина производил и выращивал сам.

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили местного жителя, обвиняемого по двум статьям о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Удмуртии.

Житель Глазова Илья Едыгаров 1984 года рождения купил у неизвестного психотропные вещества и хранил у себя с целью продажи.

Мужчина обвинялся в незаконное производстве, сбыте или пересылке героина в крупном размере (до 2,5 гр), а также в сбыте или пересылке марихуаны в крупном размере (до 100 кг). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

12:45, 25 февраля, 2022
Юрий Абашев
37
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#наркотики\n#суд