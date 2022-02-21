Расследование дела о падении вертолёта в Ижевске и готовящийся саммит по безопасности в Европе: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. За окном сегодня ожидается до 0…-5 градусов Цельсия, днём возможен небольшой снег.

Попали в больницу

В результате столкновения легковушки и автомобиля санитарного транспорта на перекрёстке улиц Ленина и 40 лет Победы в Ижевске пострадали пять человек, в том числе 11-летняя девочка. В медавтомобиле на момент аварии были только водитель и лаборант. Как сообщили в пресс-служба регионального Минздрава, пострадавших доставили в 1 РКБ, госпитализация понадобилась двоим, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Расследование продолжается

В центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что расследование дела о падении вертолёта на территории 1 РКБ в Ижевске продолжается. Идёт сбор доказательств и установление истиных причин произошедшего.

Следователи получили экспертные заключения. Процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых действий и мероприятий.

Снарядное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения снарядов на территории Тарасовского района Ростовской области, сообщает «Интерфакс». Предположительно, боеприпасы были выпущены украинскими военными. Дело заведено по части 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство общеопасным способом»).

Саммит держав

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского лидера Эммануила Макрона о проведении саммита. Об этом сообщают «Газета.ru». Во встрече также примут участие все заинтересованные стороны. Темой саммита станет безопасность и стратегическая стабильность в Европе.

Вопросы для саммита подготовят на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая пройдет 24 февраля.