На оживлённом перекрёстке в Ижевске произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Ижевск. Удмуртия. На перекрёстке улиц Ленина и 40 лет Победы в Ижевске произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Удмуртии.

Сообщение об аварии поступило около 17:00 в воскресенье, 20 февраля. В ДТП пострадали пять человек, среди которых 1 ребёнок.

Причины аварии устанавливаются. Спасатели помогли доставить пострадавших в больницу.

UPD: Как сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, на перекрестке столкнулись «Мазда», за рулём которой находился 34-летний мужчина, и санитарный транспорт Республиканской детской клинической больницы «Фиат Дукато» под управлением 58-летнего мужчины. В аварии пострадали 6 человек, в том числе 11-летняя девочка, водитель, женщины 33 и 56 лет, которые находились в легковушке, а также водитель и пассажир санитарного транспорта. Всем оказана медпомощь.