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Жителя Удмуртии заподозрили в отмывании 2 млн рублей, полученных с продажи наркотиков

10:15, 10 февраля, 2022
Юрий Абашев
Жителя Удмуртии заподозрили в отмывании 2 млн рублей, полученных с продажи наркотиков
10:15, 10 февраля, 2022
Юрий Абашев
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркотики\n#финансы
Фото: ИА «Сусанин»
186
0

Обвиняемый создал подпольную нарколабораторию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вскрылся факт легализации 24-летним мужчиной 2 млн рублей и 2,7 тыс. долларов США, полученных им путём продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Факт причастности мужчины к отмыванию денег вскрылся в ходе расследования уголовного дела по незаконному обороту наркотиков. Следствием установлено, что подозреваемый вместе с двумя своими знакомыми организовали лабораторию на территории СНТ в Воткинском районе. Там злоумышленники изготавливали синтетические наркотики.

Свой «товар» мужчины продавали путём оборудования тайников на территории республики. Полученная в качестве оплаты криптовалюта собиралась на электронных кошельках. Всего было отмыто 2 млн рублей и 2 700 долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере»).

Расследование продолжается.

10:15, 10 февраля, 2022
Юрий Абашев
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркотики\n#финансы