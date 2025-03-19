Ижевск. Удмуртия. Удмуртия присоединилась к пилотному проекту «Витрина имущества банкротов» (18+). Об этом сообщила пресс-служба Управления ФНС России по республике.

Проект повышает эффективность и прозрачность реализации имущества должников. «Витрина имущества банкротов» – некий маркетплейс, на котором выкладывают сообщения о продаже земли, транспорта, оборудования или дебиторской задолженности банкротов. Он содержит сведения о продаже объектов по всей России.

Пользователи ресурса могут выбрать фильтры: по региону должника либо региону, где продается имущество, статусу имущества, цене и другое.