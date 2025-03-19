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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия присоединилась к пилотному проекту по продаже имущества банкротов

16:35, 19 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Удмуртия присоединилась к пилотному проекту по продаже имущества банкротов
16:35, 19 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
59
0
#Удмуртия\n#банкротство\n#финансы
Источник фото: unsplash.com (Towfiqu barbhuiya)
59
0

На маркетплейсе можно найти для покупки землю, транспорт или оборудование.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия присоединилась к пилотному проекту «Витрина имущества банкротов» (18+). Об этом сообщила пресс-служба Управления ФНС России по республике.

Проект повышает эффективность и прозрачность реализации имущества должников. «Витрина имущества банкротов» – некий маркетплейс, на котором выкладывают сообщения о продаже земли, транспорта, оборудования или дебиторской задолженности банкротов. Он содержит сведения о продаже объектов по всей России. 

Пользователи ресурса могут выбрать фильтры: по региону должника либо региону, где продается имущество, статусу имущества, цене и другое. 

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16:35, 19 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
59
0
#Удмуртия\n#банкротство\n#финансы