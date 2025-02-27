Ижевск. Удмуртия. Управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова ответила на вопрос журналистов, куда в сегодняшних условиях лучше вложить «свободные» деньги: в облигации, акции, открыть вклад или поменять рубли на валюту. Встреча состоялась 27 февраля.

«Валюта сейчас неактуальный инструмент, спорный. Очень волатильная, и перспективы её неопределенные. Для тех людей, кто её тратит, планирует покупки за рубежом, ещё может быть. В остальном — смысла, лично я, не вижу», — сказала Екатерина Шумкова.

Облигации — наиболее похожи на вклад. Купонный доход по ним может быть ежемесячным, ежеквартальным. Как правило, они находятся в тех же ценовых диапазонах, что и вклады.

«Если говорить прямо здесь и сейчас — это просто классические вклады. Потому что это наиболее высокий доход. Единственное, что, во-первых, банковский сектор перешёл на то, что у клиентов плавающая ставка, то есть привязана к ключевой. Во-вторых, большинство предлагают краткосрочные вклады — до года, поскольку банки страхуют свои риски, чтобы на длительный период не фиксировать высокую доходность у клиента, потому что при падении ключевой ставки это становится для банка убыточным», — отметила Управляющий ВТБ в Удмуртии.

Она добавила, что пик по краткосрочным вкладам среди клиентов прошел, сегодня наблюдается откат.