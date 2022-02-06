Прокуратура Удмуртии проведёт личный приём граждан по вопросам оказания медпомощи

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 10 февраля, в Прокуратуре Удмуртии состоится личный приём граждан по вопросам оказания и доступности медицинской помощи населению, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, оказания высокотехнологической медицинской помощи гражданам. Как сообщила пресс-служба администрации Ижевска, мероприятие пройдёт с 10:00 до 12:00.

Приём проведут первый зампрокурора Удмуртии Богдан Костенецкий совместно с и. о. министра здравоохранения республики Еленой Сычевой.

Предварительная запись на личный приём продлится до 8 февраля по телефонам: 607-315, 607-435, 607-425.

Отметим, что приём состоится в режиме видеоконференцсвязи. Для этого заявителям следует обратиться в прокуратуры городов и районов по месту жительства.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения доводов. В целях профилактики заражения коронавирусом при посещении органов прокуратуры необходимо соблюдать масочный режим.