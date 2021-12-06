Жителям Удмуртии пояснили про штрафы за остекление балконов

Новых наказаний не последует, считает эксперт.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии объяснили информацию о штрафах за остекление балконов. Ранее в СМИ появились сообщения о новых санкциях в отношении жильцов домов, которые решили изменить конструкцию балкона без согласования.

Как пишет председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединения советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев на своей странице в соцсети «Фейсбук», на самом деле новых наказаний не последует, потому что правила пользования жилыми помещениями действуют по сей день.

В некоторых регионах правила остекления балконов есть, как и штрафы за их нарушение. В Удмуртии таких документов нет.

«Конечно, с точки зрения внешнего облика городов было бы правильно предусмотреть единую концепцию остекления балконов и лоджий, особенно в центральной части города. Но это вопрос будущего и, конечно, требует широкого общественного и экспертного обсуждения», — считает Александр Евсеев, и добавляет, что собственники обязаны согласовывать перепланировку своих помещений в местном самоуправлении.

Так, если владелец обустроит козырёк над балконом без согласования с жильцами дома, управляющая организация может потребовать демонтировать новшества: как собственным предписанием, так и с помощью судебного решения.

Собственник помещения также может получить штраф до 2,5 тыс. рублей, например, за несогласованную перепланировку помещения. Возможен и другой вариант: после проверки владелец квартиры получает предписание, но не исполняет его. Тогда жилище могут реализовать на торгах, часть вырученных средств используют для приведения помещения в нужное состояние. Остальные деньги отдадут владельцу. Право собственности он при этом теряет.