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Жителям Удмуртии пояснили про штрафы за остекление балконов

13:30, 06 декабря, 2021
Андрей Бирюков
Жителям Удмуртии пояснили про штрафы за остекление балконов
13:30, 06 декабря, 2021
Андрей Бирюков
539
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#Удмуртия\n#ЖКХ\n#дом\n#штрафы
Фото: twenty20.com
539
0

Новых наказаний не последует, считает эксперт.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии объяснили информацию о штрафах за остекление балконов. Ранее в СМИ появились сообщения о новых санкциях в отношении жильцов домов, которые решили изменить конструкцию балкона без согласования.

Как пишет председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединения советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев на своей странице в соцсети «Фейсбук», на самом деле новых наказаний не последует, потому что правила пользования жилыми помещениями действуют по сей день.

В некоторых регионах правила остекления балконов есть, как и штрафы за их нарушение. В Удмуртии таких документов нет.

«Конечно, с точки зрения внешнего облика городов было бы правильно предусмотреть единую концепцию остекления балконов и лоджий, особенно в центральной части города. Но это вопрос будущего и, конечно, требует широкого общественного и экспертного обсуждения», — считает Александр Евсеев, и добавляет, что собственники обязаны согласовывать перепланировку своих помещений в местном самоуправлении.

Так, если владелец обустроит козырёк над балконом без согласования с жильцами дома, управляющая организация может потребовать демонтировать новшества: как собственным предписанием, так и с помощью судебного решения.
Собственник помещения также может получить штраф до 2,5 тыс. рублей, например, за несогласованную перепланировку помещения. Возможен и другой вариант: после проверки владелец квартиры получает предписание, но не исполняет его. Тогда жилище могут реализовать на торгах, часть вырученных средств используют для приведения помещения в нужное состояние. Остальные деньги отдадут владельцу. Право собственности он при этом теряет.

 

13:30, 06 декабря, 2021
Андрей Бирюков
539
0
#Удмуртия\n#ЖКХ\n#дом\n#штрафы
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