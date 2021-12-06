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СМИ сообщили о предстоящем запрете на остекление балконов в России

10:09, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
СМИ сообщили о предстоящем запрете на остекление балконов в России
10:09, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#Минстрой\n#ЖКХ\n#СМИ\n#правила\n#дом\n#фасады\n#штрафы\n#нововведения
Фото: pixabay.com
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Он может вступить в силу с 1 марта 2021 года.

Москва. В России начнут штрафовать за самовольную обшивку и остекление балконов. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на портал Readovka.

Согласно приказу Министерства строительства и ЖКХ, с которым ознакомились журналисты сайта, новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года. В документе говорится, что любые изменения, влияющие на внешний вид фасада жилого здания, необходимо согласовывать в специальных инстанциях. За нарушение могут оштрафовать на 5 тыс. рублей.

Как уточняет «РЕН ТВ», речь идет о перепланировках в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

UPD: позднее в Минстрое уточнили, что штрафы за самовольное остекление балконов существовали и раньше. В новых правилах эту норму распространили также на юридических лиц.

10:09, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
192
0
#Минстрой\n#ЖКХ\n#СМИ\n#правила\n#дом\n#фасады\n#штрафы\n#нововведения
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