СМИ сообщили о предстоящем запрете на остекление балконов в России

Он может вступить в силу с 1 марта 2021 года.



Москва. В России начнут штрафовать за самовольную обшивку и остекление балконов. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на портал Readovka.

Согласно приказу Министерства строительства и ЖКХ, с которым ознакомились журналисты сайта, новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года. В документе говорится, что любые изменения, влияющие на внешний вид фасада жилого здания, необходимо согласовывать в специальных инстанциях. За нарушение могут оштрафовать на 5 тыс. рублей.

Как уточняет «РЕН ТВ», речь идет о перепланировках в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

UPD: позднее в Минстрое уточнили, что штрафы за самовольное остекление балконов существовали и раньше. В новых правилах эту норму распространили также на юридических лиц.