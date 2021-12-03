Радиостанция «Вера» запустила вещание в воспитательной колонии Ижевска

Учреждение стало первым в России, где доступ к православным передачам получили несовершеннолетние правонарушители.

Ижевск. Удмуртия. Трансляцию православного радио «Вера» запустили в ижевской колонии для несовершеннолетних. Проект реализуется одноименным благотворительным и просветительским фондом, сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

3 декабря состоялась презентация радиоканала. На ней собрались представители духовенства, общественных объединений, сотрудники колонии.

Молебен в честь благого начинания провел митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. В богослужении вместе с гостями участвовали и сами воспитанники. После службы предстоятель поздравил осужденных и назвал открытие вещание православного канала важным событием в жизни учреждения.

Как рассказал член правления фонда «Вера» Константин Бобылев, проект стартовал в 2018 году. Первым из мест заключения, где начались трансляции, стала исправительная колония № 10 в Самарской области.

По словам Бобылева, это благотворно сказалось на дисциплине и моральном климате в учреждении. Осужденные стали реже попадать в штрафной изолятор, выросла православная община колонии, заключенные сами организовали библейский кружок.

Сегодня радио «Вера» транслируется более чем в 100 учреждениях системы ФСИН. Ижевская колония стала первой в России, где доступ к программам духовной направленности получили несовершеннолетние правонарушители.

Вещание проводится на всей территории колонии в установленные часы.