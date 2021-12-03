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Радиостанция «Вера» запустила вещание в воспитательной колонии Ижевска

17:10, 03 декабря, 2021
Андрей Поносов
Радиостанция «Вера» запустила вещание в воспитательной колонии Ижевска
17:10, 03 декабря, 2021
Андрей Поносов
141
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ФСИН\n#осужденные\n#несовершеннолетние\n#радио\n#Православие\n#вера\n#епархия
Фото: vk.com/pravoslavieizhevsk
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Учреждение стало первым в России, где доступ к православным передачам получили несовершеннолетние правонарушители.

Ижевск. Удмуртия. Трансляцию православного радио «Вера» запустили в ижевской колонии для несовершеннолетних. Проект реализуется одноименным благотворительным и просветительским фондом, сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

3 декабря состоялась презентация радиоканала. На ней собрались представители духовенства, общественных объединений, сотрудники колонии.

Молебен в честь благого начинания провел митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. В богослужении вместе с гостями участвовали и сами воспитанники. После службы предстоятель поздравил осужденных и назвал открытие вещание православного канала важным событием в жизни учреждения.

Как рассказал член правления фонда «Вера» Константин Бобылев, проект стартовал в 2018 году. Первым из мест заключения, где начались трансляции, стала исправительная колония № 10 в Самарской области.

По словам Бобылева, это благотворно сказалось на дисциплине и моральном климате в учреждении. Осужденные стали реже попадать в штрафной изолятор, выросла православная община колонии, заключенные сами организовали библейский кружок.

Сегодня радио «Вера» транслируется более чем в 100 учреждениях системы ФСИН. Ижевская колония стала первой в России, где доступ к программам духовной направленности получили несовершеннолетние правонарушители.

Вещание проводится на всей территории колонии в установленные часы.

17:10, 03 декабря, 2021
Андрей Поносов
141
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ФСИН\n#осужденные\n#несовершеннолетние\n#радио\n#Православие\n#вера\n#епархия
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