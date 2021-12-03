Жителю Удмуртии грозит срок за поджог дома бывшей жены

Ущерб от учинённого возгорания составил полмиллиона рублей.

Можга. Удмуртия. Ранее судимый житель Можгинского района подозревается в поджоге дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что нигде не работающий 47-летний мужчина проник в жилище своей бывшей жены и поджёг там обои в одной из комнат, после чего ушёл. Ущерб от возгорания составил 500 тыс. рублей.

Подозреваемый помещён в следственный изолятор. По части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога») мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.