Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Скользящие по льду Лонгрид Суррогатное материнство: право на жизнь Лонгрид Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид

Жителю Удмуртии грозит срок за поджог дома бывшей жены

15:15, 03 декабря, 2021
Юрий Абашев
Жителю Удмуртии грозит срок за поджог дома бывшей жены
15:15, 03 декабря, 2021
Юрий Абашев
245
0
#Можга\n#Удмуртия\n#пожар\n#суд
Фото: pixabay.com
245
0

Ущерб от учинённого возгорания составил полмиллиона рублей.

Можга. Удмуртия. Ранее судимый житель Можгинского района подозревается в поджоге дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что нигде не работающий 47-летний мужчина проник в жилище своей бывшей жены и поджёг там обои в одной из комнат, после чего ушёл. Ущерб от возгорания составил 500 тыс. рублей.

Подозреваемый помещён в следственный изолятор. По части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога») мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

 

15:15, 03 декабря, 2021
Юрий Абашев
245
0
#Можга\n#Удмуртия\n#пожар\n#суд
?>