Школу № 57 в Ижевске эвакуировали после сообщения о возможном теракте

Здание осмотрели сотрудники Росгвардии.

Ижевск. Удмуртия. В ижевской школе № 57 провели эвакуацию учащихся и персонала после сообщений о возможном теракте. Об этом сообщили в управлении образования администрации города.

Также об эвакуации сообщил профессор УдГУ Вадим Долгов, чьи дети учатся в указанной школе.

«Пожарная тревога». Но на пожар похоже мало: сапёры, Росгвардия <…> Детей эвакуируют. В должном порядке выводят на школьный двор. Паники нет. Дети одеты, но без сменной обуви. Кто в каких туфельках в школе ходил, в том и на улицу», — рассказал Долгов.

Под его постом ситуацию прокомментировало управление образования города.

«Директору школы № 57 поступила информация о возможном террористическом акте. Согласно инструкции <…> организован первичный обход здания силами сотрудников школы и частного охранного предприятия. Направлены сообщения в Росгвардию. Проведена эвакуация учащихся и сотрудников», — сообщили в управлении.

В настоящий момент образовательный процесс переведён в дистанционный режим. Директору школы рекомендовано отработать порядок эвакуации детей, в том числе необходимо будет обратить внимание на наличие у учеников верхней одежды и сменной обуви.