В Удмуртии охотнику грозит штраф 120 000 рублей за незаконную добычу косули

Нарушитель убил животное в Селтинском районе.

Селты. Удмуртия. В Удмуртии с 26 по 28 ноября прошли совместные рейды по выявлению и пресечению незаконной охоты. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Сотрудники госохотнадзора министерства, Росгвардии и полиции проверили более 500 охотников, а также выявили 18 нарушений добычи животных. По каждому факту возбуждены административные дела. Нарушителей могут наказать штрафом до 4 тыс. рублей, либо лишить права заниматься охотой сроком до 2 лет.

Недалеко от деревни Шаклеи в Селтинском районе была незаконно убит самец косули. Житель районного центра добыл особь с применением собаки охотничьей породы. Мужчину задержали при перевозке им тела животного.

Охотник в содеянном раскаялся и полностью признал вину. Ему грозит лишение права на занятие данным промыслом и возмещение вреда природе в размере 120 тыс. рублей.