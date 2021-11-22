На участие в конкурсе красоты «Татары кызы» подали заявки более 30 жительниц Удмуртии

На первый кастинг пригласили только 10 претенденток.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел первый этап кастинга республиканского конкурса красоты и таланта «Татар кызы-2022». Об этом сообщают организаторы конкурса.

Мероприятие состоялось 21 ноября в Доме Дружбы народов. В 2020 году из-за пандемии конкурс не проводился, поэтому 10 юбилейный финал пройдет весной 2022 года. Из 30 заявок на участие жюри просмотрело пока только 10 девушек, чтобы обеспечить их безопасность. Кастинги других участниц пройдут чуть позже.

В этот раз в конкурсе участвует девушка с нарушением слуха. Конкурсантка Луиза Галлямова является солисткой творческой студии «Говорящие сердцем» и поразила судей своей искренностью и артистизмом во время видеопрезентации и жестовой песни.

Также во время кастинга все девушки продемонстрировали высокий уровень владения татарским языком, что было одним из главных критериев отбора. Далее для участниц за время подготовки к финалу уже запланированы занятия по татарскому языку, литературные и поэтические акции. Начиная с декабря 2021 года девушки начнут еженедельные репетиции и мастер-классы, встречи с интересными людьми и фотосессии.

Финал «Татар кызы» планируется провести в марте-апреле 2022 года. Организаторы конкурса обещают много сюрпризов как для зрителей, так и для самих участниц.