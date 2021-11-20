«Всемирный день пельменя — 2022» пройдёт в Удмуртии в феврале

В 2021 году на фестивале съели 10 тонн пельменей.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный пельменный фестиваль пройдёт в Удмуртии в феврале 2022 года. Как сообщила пресс-служба Миннаца республики, подготовка к этногастрономическому фестивалю «Всемирный день пельменя» продолжается.

В 2022 году пельменная неделя намечена на дни с 7 по 12 февраля, а главное финальное событие состоится в субботу, в последний день фестиваля. Концепция будущего праздника находится в разработке.

Напомним, что в 2021 году «Всемирный день пельменя» прошёл в Удмуртии с 8 по 13 февраля. В заведениях общепита Ижевска действовало специальное «пельменное меню». К акции присоединились практически все фуд-сети города. Заключительный день ежегодного этногастрономического фестиваля состоялся в парке имени С. М. Кирова. Гостями праздника стали рекордные 40 тысяч человек, которые съели 10 тонн пельменей.